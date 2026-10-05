UP में जल संरचनाओं का कायाकल्प, 70 फीट गहराई में गेट बदलकर योगी सरकार ने रचा नया कीर्तिमान

राजधानी लखनऊ के गोमती बैराज में सभी 10 गेटों का प्रतिस्थापन पूरा किया जा चुका है। यह काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोमती नदी पर स्थित यह बैराज राजधानी की जल प्रबंधन व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसी तरह पीलीभीत स्थित चुक्का हेड रेगुलेटर के सभी चार गेट बदले जा चुके हैं। एटा स्थित तातारपुर एलजीसी एवं पीएलजीसी कनेक्टिंग रेगुलेटर तथा हेड रेगुलेटर के कुल 20 गेटों का भी प्रतिस्थापन पूरा हो चुका है। इन कार्यों के जरिए पुरानी जल यांत्रिक व्यवस्थाओं को आधुनिक और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। बुलंदशहर स्थित नरौरा बैराज में कुल 61 गेटों में से 13 गेटों का प्रतिस्थापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष 48 गेटों के निर्माण और प्रतिस्थापन का कार्य जारी है। विभाग के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि बैराज के संचालन पर प्रतिकूल असर न पड़े।