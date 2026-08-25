उत्तराखंड में नहीं थम रही बारिश, 946 सड़कें और 15 पुल क्षतिग्रस्त, देहरादून समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 26 अगस्त को पहाड़ी जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 27 और 28 अगस्त को भी बारिश और तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। ऐसे मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले लोगों को यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में भी उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है।