Weather Update: 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक लगातार होगी भारी बारिश! उत्तराखंड और यूपी में मौसम का हाल जानिए

उधर, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। रविवार तड़के करीब 3:45 बजे गंगा का पानी लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। गर्भगृह में गंगा का पानी पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना शुरू कर दी गई। इस दौरान ढोल-नगाड़ों के बीच गंगा मां के आगमन की आरती की गई। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है।

वहीं, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना मानसूनी सिस्टम आगे बढ़ चुका है। इसके चलते 31 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि, इसके बाद एक नए मौसम सिस्टम के प्रभाव से सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है।