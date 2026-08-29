कौन थे यूट्यूबर ‘UK Rider’ आशु? नई सुपरबाइक लेने के अगले दिन ही दर्दनाक हादसे में मौत

हादसे की सूचना मिलते ही सहसपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहसपुर कोतवाली प्रभारी प्रदीप सिंह रावत ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगर किसी अज्ञात वाहन से टक्कर की बात सही साबित होती है तो उस फरार चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि यह हादसा बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ या किसी वाहन की टक्कर से।