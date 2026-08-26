जिस भाई की कलाई पर बहनें बांधने वाली थीं राखी, उसी भाई ने छीन ली दोनों की जिंदगी

पुलिस जांच में पता चला है कि 28 वर्षीय आरोपी विक्की मालवीय चौक क्षेत्र में SSC की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चलाता था। वह पहले भी पेपर लीक और नकल के मामले में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस के अनुसार बड़ी बहन संगीता अपने पहले पति से अलग होकर मायके में रह रही थी जबकि छोटी बहन पुष्पा ने भी पति से अलग होने के बाद संदीप से दूसरी शादी कर ली थी। बहनों के इस व्यवहार और निजी जिंदगी को लेकर विक्की बेहद नाराज रहता था और उन पर चारित्रिक संदेह करता था। इसी शक के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया।