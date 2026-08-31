दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र में 2 करोड़ 7 लाख वोटर्स के नाम कटे, केजरीवाल बोले- ECI देश की जनसंख्या घटा देगा

दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वोटरों का नाम मतदाता लिस्ट से बाहर किया गया है। दिल्ली में 47 लाख और महाराष्ट्र में 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है। दिल्ली में करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं का रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हो पाया है। दिल्ली में मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने पर राज्य के पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग पर तंज कसा है।