अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम क्या करोगे? केरल के सीएम सतीशन का काफिला रोक कांग्रेस नेता ने की बहस, जानें पूरा मामला

Kerala CM VD Satheesan Convoy Stopped: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का काफिला रोकने के आरोप में कांग्रेस के एक नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में हुई, जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चेन्पाझंथी जा रहे थे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मुख्यमंत्री सतीशन के काफिले को रोकते नजर आ रहे हैं।