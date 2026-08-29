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अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम क्या करोगे? केरल के सीएम सतीशन का काफिला रोक कांग्रेस नेता ने की बहस, जानें पूरा मामला

VD Satheesan: केरल में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का काफिला रोकने के आरोप में कांग्रेस नेता अनिल कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना के दौरान मुख्यमंत्री और कुमार के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस ने रास्ता रोकने, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज किया।
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तिरुवनन्तपुरम

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Ashib Khan

Aug 29, 2026

VD Satheesan convoy incident Thiruvananthapuram

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन (Photo-IANS)

Kerala CM VD Satheesan Convoy Stopped: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का काफिला रोकने के आरोप में कांग्रेस के एक नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में हुई, जब मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चेन्पाझंथी जा रहे थे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मुख्यमंत्री सतीशन के काफिले को रोकते नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि ये लोग चेंथी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने की मांग कर रहे थे। यह कार्यक्रम समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।

मुख्यमंत्री से हुई तीखी बहस

करीब 30 सेकंड तक काफिला रुके रहने के बाद मुख्यमंत्री सतीशन अपनी गाड़ी से बाहर आए। उन्होंने तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के नेता अनिल कुमार से बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दी।

कुछ मिनट बाद मुख्यमंत्री वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि चेंथी में आयोजित कार्यक्रम उनके आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था।

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें गलत तरीके से रास्ता रोकना, आपराधिक धमकी देना और लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए बल प्रयोग जैसी धाराएं शामिल हैं।

FIR के मुताबिक, कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री का आक्रामक तरीके से सामना किया और उनसे सवाल किया कि कार्यक्रम को स्वीकृति मिलने के बावजूद वह उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार, जब उन्हें आक्रामक व्यवहार से बचने के लिए कहा गया तो उन्होंने कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम क्या करोगे?

पुलिस का आरोप है कि इस व्यवहार से मुख्यमंत्री का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ और उनके साथ चल रहे पुलिसकर्मियों के आधिकारिक काम में भी बाधा पहुंची।

कांग्रेस नेता ने आरोपों से किया इनकार

अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने सतीशन के साथ हुई बहस को लेकर मुख्यमंत्री के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि दोनों के बीच विवाद ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज के छात्र आपस में लड़ रहे हों।

अस्पताल ले जाते समय पत्रकारों से बातचीत में कुमार ने कहा कि पूरा मामला कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी की गुटीय राजनीति का हिस्सा है। गुटबाजी ही समस्या है।

कांग्रेस के भीतर भी गिरफ्तारी पर विरोध

घटना के बाद चेंथी कार्यक्रम के आयोजकों ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी जारी की। आयोजकों में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उनका कहना है कि वे कुछ महीने पहले सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे चुके थे।

वहीं, DCC सदस्य सुहैल शहजहान ने अनिल कुमार की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई व्यक्ति किस गुट से जुड़ा है, यह अलग बात है, लेकिन अनिल कुमार ने पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया है और उनकी गिरफ्तारी से वह व्यक्तिगत रूप से दुखी हैं।

शहजहान ने कहा कि उन्होंने अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते नहीं देखा। उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को रोके जाने के आरोप से भी इनकार किया।

उन्होंने कहा कि कोई वाहन नहीं रोका गया था। वे मुख्यमंत्री का स्वागत करने आए थे। वहां महिलाओं समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी लोग निराश होकर लौटे।

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Updated on:

29 Aug 2026 03:40 pm

Published on:

29 Aug 2026 03:40 pm

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