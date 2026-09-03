राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से हटा या अभी मामला बाकी? जानिए Draft Roll और Final Roll में क्या है अंतर

वहीं मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने तथा दावा-आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलता है। इन दावों और आपत्तियों की सुनवाई और जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) जारी की जाती है। इसलिए ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं होती, जबकि अंतिम सूची वह आधिकारिक लिस्ट होती है, जिसके आधार पर चुनाव में मतदान का अधिकार तय होता है।