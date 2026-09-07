Punjab Politics: ‘पंजाब में चुनाव लड़ सकते हैं 15 गैंगस्टर’, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के दावे से गरमाई सियासत

बता दें कि सेखों नवंबर 2016 में उस समय सुर्खियों में आए थे, जब पंजाब की नाभा जेल से कैदियों को छुड़ाने की घटना हुई थी। इसके करीब तीन महीने बाद 2017 में उन्हें मोगा से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था, हालांकि बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।