Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर ABVP महामंत्री ने याद दिलाया पुराना विवाद, बोले- MCD कमिश्नर सिर्फ कुत्ता घुमाने लायक

गौरतलब है कि 2022 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से जुड़ा एक विवाद सुर्खियों में आया था, जब 1994 बैच के IAS अधिकारी संजीव खिरवार पर आरोप लगे थे। आरोप था कि उनके कुत्ता टहलाने के लिए खिलाड़ियों और कोचों को शाम 7 बजे से पहले ही स्टेडियम खाली करने को कहा जाता था। इस घटना के बाद काफी आक्रोश फैला था और सरकार ने स्टेडियमों को रात 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खुला रखने का आदेश दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने खिरवार का तबादला लद्दाख कर दिया, जबकि उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी रिंकू दुग्गा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) दे दी गई थी।