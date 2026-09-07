Delhi Building Collapse: ‘किसी भी हादसे या जोखिम के लिए PG प्रबंधन जिम्मेदार नहीं’, रेंट एग्रीमेंट आया सामने

हादसे पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली प्रशासन के स्तर पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की गई है। जूनियर इंजीनियर (JE) से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर (AE), सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (SE) और यहां तक कि जोनल डिप्टी कमिश्नर तक के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साफ संदेश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों या भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।