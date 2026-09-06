केजरीवाल ने सत्य निकेतन हादसे पर जताई चिंता, बोले- सरकार की लापरवाही से हो चुके कई हादसे, अब नींद से जागना होगा

Delhi Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन के पास इमारत ढह गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए है। फिलहाल मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना पर दुख जताया है।