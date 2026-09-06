‘2029 तक ड्रग्स फ्री होगा भारत’, अमित शाह ने बताया सरकार का पूरा रोडमैप, नार्को-टेरर पर भी कही बड़ी बात

अमित शाह ने विदेश भागे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि 2019 से जुलाई 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत लाया गया है। इनमें आर्थिक अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और गैंगवार से जुड़े आरोपी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में 401 रेड कॉर्नर नोटिस पर काम किया गया। जुलाई 2026 तक इसी साल 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत-पोल व्यवस्था बनाई गई है जिसमें 14 से ज्यादा केंद्रीय एजेंसियां और सभी राज्यों की पुलिस जुड़ी हैं। शाह के मुताबिक, 2019 से 2026 के बीच भगोड़ों की करीब 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति सील की गई है।