जेल में स्वतंत्र भारद्वाज की जान को खतरा! वकील ने केंद्र और CM रेखा गुप्ता से मांगी सुरक्षा

Swatantra Bhardwaj Arrested: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। रविवार को भारद्वाज के वकील ने उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वकील पीयूष जैन ने दावा किया कि भारद्वाज को तिहाड़ जेल में कुछ ‘राष्ट्र-विरोधी तत्वों’ से हमले का खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जेल में भारद्वाज की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।