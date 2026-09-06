Bihar Flood: बिहार के 19 जिलों में बाढ़ का कहर, तेजस्वी ने केंद्र से की 5000 करोड़ की मांग, बोले- छतों पर फंसे हैं लोग

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का लगभग 76 प्रतिशत इलाका बाढ़ की चपेट में है, जिससे 20 लाख से ज़्यादा आबादी प्रभावित हुई है और हजारों मवेशी बह गए हैं। फिर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय तो प्रधानमंत्री तुरंत बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन जब लाखों लोग आपदा के बीच जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो वे पूरी तरह चुप रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे तुरंत बिहार का दौरा करके नुकसान का जायजा लें और पीड़ितों के लिए तत्काल राहत पैकेज जारी करें।