Delhi Building Collapse: दिल्ली में इमारत गिरी, मलबे में कई छात्रों के दबे होने की आशंका, अब तक 2 को बचाया

राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम। फोटो- एएनआई
नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में नानकपुरा गुरुद्वारे के पास के पास रविवार दोपहर एक इमारत गिर गई। हादसे के बाद कई छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुटी हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार विभाग को दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पांच दमकल गाड़ियों के साथ पुलिस की टीमें मौके पर भेजी गईं। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, ढही इमारत का नाम ‘होस्टल डेज’ है, जो छात्रों के रहने के लिए बना पांच मंजिला पीजी था। हादसे के समय जो छात्र अपने कमरों में थे, वे मलबे के नीचे दब गए।
आपातकालीन कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मलबा हटाने और संभावित रूप से फंसे छात्रों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इमारत गिरने के समय उसमें कितने लोग मौजूद थे। हादसे में कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। बचाव अभियान जारी है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल इमारत में फंसे या घायल लोगों की सही संख्या की जानकारी नहीं है। अब तक दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।
वहीं घटना के बाद आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। दिल्ली में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में प्रशासन एहतियात बरत रहा है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में हॉस्टल संचालित था, इसलिए मलबे में बच्चों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बचाव दल ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन, आरके पुरम में इमारत गिरने की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, दिल्ली दमकल सेवा, दिल्ली पुलिस, नगर निगम और नागरिक सुरक्षा की टीमें युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। एहतियात के तौर पर हादसे से सटी इमारत को खाली करा लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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