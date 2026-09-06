Building Collapse: दिल्ली हादसे पर NSUI अध्यक्ष का बड़ा आरोप, बोले- मलबे में छात्र फंसे रहे, मौके पर नहीं थी कोई मदद

मौके पर पहुंचे आरके पुरम से भाजपा विधायक अनिल कुमार शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। अलग-अलग जगहों से पढ़ने आए छात्र इस पीजी में रह रहे थे। विधायक ने कहा कि यह साफ है कि छात्र मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। अभी-अभी दो बच्चों को निकाला गया है और आपदा प्रबंधन बल, एमसीडी और पुलिस की टीमें उन्हें अस्पताल ले गई हैं। बाकी बच्चे अभी भी अंदर फंसे हैं। अनिल शर्मा ने बताया कि कुछ छात्र मलबे के नीचे से फोन कर मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने पूरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को मौके पर भेजा है और दिल्ली भाजपा प्रमुख व सांसद हर्ष मल्होत्रा फोन पर लगातार संपर्क में हैं। प्रशासन की पहली प्राथमिकता फंसे हुए छात्रों को बचाना है।