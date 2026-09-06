1965 में 6-7 सितंबर की उस रात पाकिस्तान ने क्या किया जो बदल गया था भारत-पाक युद्ध का रुख

सारे विमान हमला कर वापस पाकिस्तान के मौरिपुर पहुंच गए। इसके बाद भी पाकिस्तान ने हमले बंद नहीं किए। उनकी रफ्तार जरूर कम कर दी। अब बी-57 की एक ही टुकड़ी के जरिए उसने पूरी रात जामनगर पर हमले जारी रखे। नौ घंटे में एक-एक क्रू को तीन-तीन बार हमले के लिए भेजा गया। तीन अफसरों का एक क्रू एक बार गया तो लौटने में देर हो गई। इस दल में स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी और असलम कुरैशी शामिल थे। उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शायद थकान के चलते उनका विमान ज्यादा नीचे उतर गया था और बादलों के चलते ओझल हो गया था। बादल छंटने के बाद जब उनका पता चला तो पाकिस्तान ने रात में किसी भी क्रू को एक सीमा तक ही दोबारा युद्द के लिए भेजे जाने की नीति बनाई।