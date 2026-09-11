‘मम्मी-पापा की तबीयत खराब है, इकलौता भाई है मेरा, बस जल्दी आ जाए’, रूस गए 3 युवक 50 दिनों से गायब! परिवार की बढ़ी चिंता

आशु सैनी की बहन अंशुल ने राजस्थान पत्रिका से बात करते हुए बताया कि उनके भाई आशु से आखिरी बातचीत 23 जुलाई को हुई थी। जब उन्होंने भाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो कॉलेज वालों ने कहा कि उसे रूस की आर्मी में भेज दिया गया है। आशु ने बताया कि उनका भाई14 अप्रैल को रूस में पढ़ाई के उद्देश्य से गया था। तब से 23 जुलाई तक उनकी रोजाना भाई से बातचीत होती थी लेकिन 23 जुलाई के बाद से उनका भाई से कोई संपर्क नहीं हो सका। आशु ने बताया कि उनके भाई से संपर्क ना होने की वजह से माता-पिता और परिजन बेहद दुखी हैं। उन्होंने भारत में रूसी दूतावास (Russian Embassy) में पता करने की कोशिश की लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।