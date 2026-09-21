इडुक्की में भूस्खलन से 2 मौतें, निलांबुर में 5 लोग लापता, CM सतीशन का प्रशासन को हर घंटे हालात पर नजर रखने का निर्देश

देविकुलम के विधायक एफ राजा ने बताया कि वट्टावडा में खेतों में काम कर रहे मजदूर भारी बारिश शुरू होने पर पास की एक झोपड़ी में शरण लेने गए थे, तभी झोपड़ी के पीछे से भूस्खलन हुआ और पूरा ढांचा मिट्टी-मलबे में दब गया। झोपड़ी में मौजूद तीन लोगों में से दो मिट्टी के नीचे दब गए, जबकि एक व्यक्ति को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों शवों को मुन्नार लाया गया है, जहां से इन्क्वेस्ट प्रक्रिया के बाद अदिमाली तालुक अस्पताल भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं अगले दिन पूरी की जाएंगी।