21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

इडुक्की में भूस्खलन से 2 मौतें, निलांबुर में 5 लोग लापता, CM सतीशन का प्रशासन को हर घंटे हालात पर नजर रखने का निर्देश

Kerala floods: केरल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, CM सतीशन ने हर घंटे स्थिति आकलन के दिए निर्देश। इडुक्की के वट्टावडा में भूस्खलन से 2 की मौत, निलांबुर में 5 लोग बहे। जानें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Pushpankar Piyush

Sep 21, 2026

Kerala CM VD Satheesan, VD Satheesan women statement, Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar, Aboobacker Musliyar women statement, women rights Kerala, Kerala women controversy, women participation public life, Samastha Kerala women directive,

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन (फोटो - एएनआई)

Kerala floods 2026: केरल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हालात का आकलन हर घंटे किया जाए। इसके बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आयुक्त विज्ञेश्वरी आईएएस ने इडुक्की और कोट्टायम जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।

इडुक्की और कोट्टायम में अलर्ट

इडुक्की और कोट्टायम में मौसम को लेकर SMS अलर्ट जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टरों को स्थिति का जायजा लेने और जरूरत पड़ने पर निकासी सहित आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ की ओर से जारी सूचना के मुताबिक निलांबुर के अमरमबलम स्थित टीके कॉलोनी इलाके में पांच लोगों के बह जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री सतीशन ने वहां आपदा प्रबंधन बल की विशेष टीम तैनात करने का तत्काल आदेश दिया है।

कोट्टाकंबूर में भूस्खलन से दो लोगों की मौत

इधर, भारी बारिश के बीच रविवार शाम इडुक्की के वट्टावडा स्थित कोट्टाकंबूर में भूस्खलन से दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शाम करीब 5 बजे कदावरी मार्ग पर एक घर के पास हुई, जब पीड़ित लहसुन साफ कर रहे थे। मृतकों की पहचान कोट्टाकंबूर निवासी बालकृष्णन और चिन्नू के रूप में हुई है। बालकृष्णन की पत्नी इस हादसे में घायल होकर बच गईं, जबकि एक अन्य व्यक्ति को गंभीर हालत में अदिमाली तालुक अस्पताल ले जाया गया।

देविकुलम के विधायक एफ राजा ने बताया कि वट्टावडा में खेतों में काम कर रहे मजदूर भारी बारिश शुरू होने पर पास की एक झोपड़ी में शरण लेने गए थे, तभी झोपड़ी के पीछे से भूस्खलन हुआ और पूरा ढांचा मिट्टी-मलबे में दब गया। झोपड़ी में मौजूद तीन लोगों में से दो मिट्टी के नीचे दब गए, जबकि एक व्यक्ति को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों शवों को मुन्नार लाया गया है, जहां से इन्क्वेस्ट प्रक्रिया के बाद अदिमाली तालुक अस्पताल भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं अगले दिन पूरी की जाएंगी।

इसके अलावा, चोक्कड नदी में आई अचानक बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि लापता एक महिला और दो पुरुषों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आखिरी शव, एक पुरुष का, एंटोनीकाड के पास से मिला।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2026 07:46 am

Published on:

21 Sept 2026 07:46 am

Hindi News / National News / इडुक्की में भूस्खलन से 2 मौतें, निलांबुर में 5 लोग लापता, CM सतीशन का प्रशासन को हर घंटे हालात पर नजर रखने का निर्देश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चुप्पी तोड़ने की हिम्मत कैसे आती, ट्रिपल आईटी नवा Raipur के रिसर्च में बड़ा खुलासा

Raipur
रायपुर

राहुल गांधी जहां गए वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ, CM साय ने साधा निशाना

Raipur
रायपुर

Bihar Floods: तेजस्वी के बाढ़ वाले बयान पर पप्पू यादव का पलटवार, बोले- जब PM दीये जला रहे थे, आप टिकट बांट रहे थे

bihar politics, राज्य सभा चुनाव, पप्पू यादव , तेजस्वी यादव
राष्ट्रीय

चुनाव आयुक्त एसएस संधू को क्यों मिला था SIR नोटिस? निर्वाचन कार्यालय ने दी सफाई

Delhi SIR 2026
राष्ट्रीय

Surat Crime: ‘पोस्टमैन’ बन नक्सली इलाके में घुसी पुलिस, 25 साल बाद दबोचा गया 20 हजार का इनामी ‘मोस्ट वांटेड’

Surat Crime Branch
सूरत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.