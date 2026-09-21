‘राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए’, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर हमला

Dilip Ghosh: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने आज सुबह लोकसभा नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा कि राहुल गांधी कभी गंभीर नहीं हुए हैं इसलिए जनता भी उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती है। उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वे कहीं पहुंचने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वे मजाक कर रहे हैं और लोग उन्हें लेकर भी मजाक कर रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस नेता का बाकी जीवन बीतेगा।