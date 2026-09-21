यूपी चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस पर बोले इमरान मसूद, ‘तुरंत फाइनल हो गठबंधन, नहीं तो कांग्रेस अपने दम पर तैयारी करेगी’

एसआईआर नोटिस को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि इस देश में इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है? जहां सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और यहां तक कि विदेश मंत्री को भी ऐसे नोटिस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग नोटिस का सामना कर रहे हैं तो आम आदमी की स्थिति समझी जा सकती है। बेरोजगार और रोज एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों से क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि वे दस्तावेज लेकर इधर-उधर भटकते रहें? मसूद ने कहा कि देश की व्यवस्था लगातार लोगों को कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है।