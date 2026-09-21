Italy Burqa Ban : इटली में बुर्के पर बैन और हामिद अंसारी के बयान पर बोले उदित राज, जानिए क्या कहा

इटली में स्कूलों में बुर्के पर कथित प्रतिबंध के सवाल पर उदित राज ने कहा कि चाहे स्कूल में हो या स्कूल के बाहर, मेरा मानना है कि 18 साल की उम्र तक किसी को भी धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। मैं यह बात पूरी मानवता के लिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह अपना धर्म, नाम या जाति खुद तय नहीं करता। ये चीजें उसके माता-पिता और समाज तय करते हैं। ऐसे में बच्चों को पहले स्वतंत्र रूप से बड़ा होने और बाद में अपना धर्म चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।