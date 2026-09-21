दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 7 नए ज्यूडिशियल ऑफिसर, चीफ जस्टिस के सामने ली शपथ

Delhi High Court Judges Oath: दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट को सात नए न्यायिक अधिकारी मिले हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के सामने शपथ लेकर अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। इस शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट के सभी मौजूदा जज भी मौजूद रहे। नई नियुक्तियों में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना ने जज के तौर पर शपथ ली। वहीं, संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज ने एडिशनल जज के रूप में शपथ ली।