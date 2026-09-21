नशा मुक्ति पर दो तरफा घिरी भगवंत मान सरकार, भाजपा-कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना

बठिंडा में BJP पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी ड्रग्स के खिलाफ पक्के इरादे के साथ मार्च (BJP Nasha Mukt Punjab Yatra) कर रही है। उन्होंने मान सरकार के पुराने दावों और पंजाब में नशे की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। BJP का आरोप है कि सरकार नशे के संकट को रोकने में पर्याप्त प्रभावी नहीं रही। हालांकि, BJP इस यात्रा को सामाजिक अभियान बता रही है, जबकि राजनीतिक विरोधी इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं।