जमुई वायरल वीडियो पर राहुल गांधी ने बिहार सरकार को घेरा, पूछा- ‘शाम 7 बजे कोई लड़की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?’

Rahul Gandhi on Jamui Viral Video: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ बदसलूकी के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर घटना 19 सितंबर की है तो आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए।