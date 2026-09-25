48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, 2 अक्टूबर को क्या होगा? ज्ञानेश कुमार को लेकर दीपके ने बताया प्लान

दरअसल, पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कुछ फैसलों और काम करने के तरीके को लेकर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी।