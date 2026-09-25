वोटों की चोरी और संविधान से खिलवाड़ कर रही सरकार, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा हमला

पवन खेड़ा ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भारत की जनता के वोट की वैल्यू को अलग-अलग बांट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें सभी के वोट की वैल्यू एकसमान थी। खास तौर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि बाकी चीजों का पैमाना या दर्जा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। लेकिन अभी जो लोग सत्ता में हैं, वे संविधान के इतने खिलाफ हैं कि उन्होंने वोटरों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है। एक वीआईपी और दूसरा आम नागरिक में।