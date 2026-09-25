बांका में युवती से बदसलूकी पर भड़के तेजस्वी, पूछा-वीडियो वायरल होने पर ही क्यों जागती है पुलिस, क्या जाति देखकर तय होगी सजा?

सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा कि बांका की इस घिनौनी घटना ने एक बार फिर पूरे बिहार को शर्मसार किया है। सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "हमारी और कितनी बहनों-बेटियों को ऐसे अत्याचार और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में क्यों आती है? लापरवाह या दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? आरोपियों की सामाजिक पृष्ठभूमि ही सजा का मापदंड क्यों?" उन्होंने आरोप लगाया कि NDA के वरिष्ठ नेता ऐसी घटनाओं पर हल्के बयान देकर उदासीनता दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाएं असुरक्षित हैं।