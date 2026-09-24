समस्तीपुर कांड पर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, बोले- ‘सरकार अपना काम कर रही, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप

Dilip Jaiswal Samastipur: बिहार के समस्तीपुर में लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। हालांकि, उन्होंने घटना का वीडियो बनाए जाने और उसके वायरल होने को लेकर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव के पास लड़की के साथ कथित अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद तकनीकी जांच के जरिए घटनास्थल की पहचान की गई और करीब छह घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है।