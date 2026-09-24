कावेरी जल विवाद फिर गरमाया, DK शिवकुमार बोले- तमिलनाडु को पानी छोड़ना मुश्किल, हमारे यहां जल संकट

Cauvery water dispute DK Shivakumar : चित्रदुर्ग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के हालिया निर्देश के तहत तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ना मुश्किल होगा। कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए 4,000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने के सीडब्ल्यूआरसी के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और इस निर्देश को चुनौती देगी।