खुशी में… जब लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने की घटिया टिप्पणी

युद्ध की शुरुआत होते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टोसंयुक्त राष्ट्र (United Nations) पहुंच गए, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके।बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा‘डॉटर ऑफ डेस्टनी’ में लिखा है – युद्ध के बीच मुर्री स्थित कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी बोर्डिंग स्कूल की ननों ने अपनी छात्राओं को भारतीय हमले की आशंका की लिए तैयार किया। अधिकांश लोग मानते थे कि भारतीय सेना के लिए मुर्री पाकिस्तान का प्रवेश द्वार है। इसलिए यहां खौफ सबसे ज्यादा था। हवाई हमले की प्रैक्टिस और ब्लैकआउट आम हो गए थे। ननों ने स्कूल में पढ़ने वाली बड़ी लड़कियों को छोटी बच्चियों को शेल्टर तक ले जाने की ज़िम्मेदारी सौंपी, और मैंने अपनी बहन सनम भुट्टो (सनी) को रात में अपनी चप्पलें पैरों से बांधकर सोने के लिए कहा ताकि उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद न हो। हमारे स्कूल की कई लड़कियां बड़े सरकारी या सैन्य अधिकारियों की बेटियां थीं, और हमने एक-दूसरे को नकली नाम दिए और उनकी प्रैक्टिस की, ताकि अगर हम दुश्मनों के हाथ लग जाएं तो वे हमारा इस्तेमाल न कर सकें। युद्ध के उन सत्रह दिनों के दौरान, हमले का खतरा काफी वास्तविक और बेहद डरावना था।