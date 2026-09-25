CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, दिल्ली से जम्मू और पटना तक सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

Congress protest Against Gyanesh Kumar: नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। दिल्ली, जम्मू, पटना और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया।