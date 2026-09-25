EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, राज ठाकरे ने विपक्षी दलों से बड़ा आंदोलन शुरू करने का किया आह्वान

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल चुनाव आयोग का सहारा लेकर इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। ठाकरे ने इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने, इसमें हुई धांधली की निष्पक्ष जांच कराने और नए सिरे से पारदर्शी तरीके से काम शुरू करने की मांग की है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरा विपक्षी खेमा आक्रामक हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है।