‘PM जिसे नियुक्त करते हैं, वह उनके लिए ही काम करेगा’, SIR विवाद के बीच अभिषेक बनर्जी का CEC पर हमला

अभिषेक बनर्जी ने CEC की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है तो यह स्वाभाविक है कि वह प्रधानमंत्री के लिए काम करेगा। उनका यह बयान चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच आया है। TMC सांसद ने इससे पहले भी मौजूदा विवाद पर CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव आयोग के कामकाज की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े गंभीर सवालों की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।