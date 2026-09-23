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McNally Bharat पर ED की बड़ी कार्रवाई, 3 शहरों में 16 ठिकानों पर छापे; अधिग्रहण से जुड़े लेनदेन जांच के घेरे में

McNally Bharat ED Raid: तीन शहर, 16 ठिकाने और कंपनी के अधिग्रहण से जुड़ी कड़ियां ED की कार्रवाई ने कारोबारी जगत में हलचल बढ़ा दी है। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि सीमा-पार वित्तीय लेनदेन और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन हुआ या नहीं।
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

Sep 23, 2026

McNally Bharat ED Raid

McNally Bharat ED Raid :अधिग्रहण के बाद McNally Bharat पर ED की नजर, कोलकाता से दिल्ली-बेंगलुरु तक 16 ठिकानों की तलाशी (File Photo)

ED McNally Bharat Engineering: कोलकाता की इंजीनियरिंग कंपनी McNally Bharat Engineering Company Limited (MBECL) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक साथ तीन बड़े शहरों में कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में कुल 16 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जांच का केंद्र कंपनी के अधिग्रहण से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन बताए जा रहे हैं। कार्रवाई Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 के तहत की जा रही है।

McNally Bharat ED Raid: तीन शहरों में एक साथ ED की दस्तक

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार, कुल 16 परिसरों को जांच के दायरे में लिया गया है। ये स्थान McNally Bharat Engineering Company Limited और उसके अधिग्रहण से जुड़े कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं से संबंधित बताए जा रहे हैं।

यह कार्रवाई FEMA, 1999 के तहत की जा रही है। FEMA का उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन को नियंत्रित और विनियमित करना है। हालांकि, तलाशी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज या डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है।

अधिग्रहण प्रक्रिया पर क्यों टिकी नजर?

McNally Bharat लंबे समय से वित्तीय और कॉरपोरेट पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी है। उपलब्ध कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार, इसे Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) में अप्रैल 2022 में शामिल किया गया था। बाद में BTL EPC Limited की समाधान योजना को मंजूरी मिली और 19 दिसंबर 2023 को NCLT कोलकाता ने इसे स्वीकृति दी थी।

कंपनी की मौजूदा कॉरपोरेट जानकारी में भी पुनर्गठन और प्रस्तावित योजनाओं से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हैं।

ऐसे में ED की मौजूदा जांच का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एजेंसी उन लेनदेन और संस्थाओं की पड़ताल कर रही है, जिनका संबंध कंपनी के अधिग्रहण से बताया गया है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि जांच में किसी नियम का उल्लंघन साबित हुआ है।

FEMA 1999 Investigation: FEMA के तहत जांच का दायरा क्या है?

FEMA के तहत जांच में विदेशी मुद्रा, सीमा-पार भुगतान, विदेशी संपत्तियों में निवेश और संबंधित वित्तीय लेनदेन जैसे पहलुओं की पड़ताल हो सकती है। ED हाल के दिनों में भी FEMA के तहत कई मामलों में तलाशी अभियान चला चुका है। एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सितंबर 2026 में बेंगलुरु जोन ने विदेशी निवेश और सीमा-पार कारोबारी संबंधों से जुड़े एक अन्य मामले में कई परिसरों पर तलाशी ली थी।

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Updated on:

23 Sept 2026 10:27 am

Published on:

23 Sept 2026 10:06 am

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