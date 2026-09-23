McNally Bharat पर ED की बड़ी कार्रवाई, 3 शहरों में 16 ठिकानों पर छापे; अधिग्रहण से जुड़े लेनदेन जांच के घेरे में

ED McNally Bharat Engineering: कोलकाता की इंजीनियरिंग कंपनी McNally Bharat Engineering Company Limited (MBECL) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक साथ तीन बड़े शहरों में कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में कुल 16 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जांच का केंद्र कंपनी के अधिग्रहण से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन बताए जा रहे हैं। कार्रवाई Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 के तहत की जा रही है।