SIR विवाद पर संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले- ‘ज्ञानेश कुमार ने जानबूझकर वोट काटे, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए’

संजय सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा केवल विपक्ष के विरोध तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यों में से दो चुनाव आयुक्तों की ओर से भी SIR से जुड़े कुछ फैसलों पर आपत्तियां सामने आने की खबरें आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्यानेश कुमार ने जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह ने यह भी मांग की कि जहां इस तरह की कथित गड़बड़ियां हुई हैं, वहां हुए चुनावों को रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए।