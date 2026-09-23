‘वोट चोरी’ और ‘अदृश्य हाथ’ का आरोप, असहमति की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला

रिपोर्ट में फॉर्म-6 का मामला भी शामिल है। यह फॉर्म नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 में इसमें ऐसा सवाल जोड़ा गया जिसमें आवेदक से यह जानकारी मांगी गई कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी पिछली SIR वाली मतदाता सूची में मौजूद थे या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने मई में इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वैधानिक फॉर्म में बदलाव के लिए संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी है। संधू ने भी इस पर सहमति जताई थी। बाद में संधू ने इस बदलाव को ‘अनधिकृत और अवैध’ बताते हुए इसे हटाने की बात कही थी।