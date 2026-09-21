लड़ाई जारी रहेगी, BJP डरी हुई है- बंगाल में उपचुनाव से पहले कांग्रेस-MTMC ने भाजपा पर साधा निशाना

वहीं रेजीनगर सीट पर ममता तृणमूल कांग्रेस की चुनावी तैयारी भी तेज है। ममता बनर्जी खुद प्रचार करेंगी। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी अभियान में शामिल होंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें सौगत रॉय, हुमायूं कबीर (IPS), कल्याण बनर्जी, सोवनदेब चट्टोपाध्याय, महुआ मोइत्रा, कुणाल घोष, बाबर अली, डोला सेन, समीरुल इस्लाम, और उपासना चौधरी के नाम शामिल है।