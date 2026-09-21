दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति के इस्तेमाल में कहां पिछड़ रहा भारत?

सरकार ने हाल ही में पहली बार जिलावार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) रिपोर्ट जारी किया है। 2025 के लिए जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है देश के करीब 250 जिलों में 25 फीसदी से ज्यादा युवा (15-29 साल के) न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं और न ही कोई रोजगार कर रहे हैं। ये किसी भी तरह के उत्पादक काम में नहीं लगे हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि अगर एक साल में कोई 30 दिन भी काम करता है तो उसे इस सर्वे में बेरोजगार के तौर पर नहीं गिना जाता है। इससे पता चलता है कि युवा शक्ति के उचित इस्तेमाल में अभी हम कितना पीछे हैं।