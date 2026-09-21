मिशन 6-जीः कॉमन-ग्रुप खोज रहा भविष्य की तकनीक

नई दिल्ली: जी-6 में पूरी दुनिया की अगुवाई करने का मकसद लेकर काम कर रहे भारत ने 2030 के लिए नई रणनीति अपना ली है। भारत 6जी को लेकर वैश्विक लीडर बनने के लिए काम कर रहा है। इसी कारण इंटरनेशनल पेटेंट कराया जा रहा है, ताकि नई तकनीक की वैश्विक स्वीकार्यता हो। देश में तीन आईआईटी सहित 90 संस्थानों की टीमों को साथ लेकर भविष्य की तकनीक पर खोज चल रही है। अभी 6जी को लेकर भारत का सबसे प्रतिस्पर्धी देश चीन है। चीन पूरी तरह अपने घरेलू नेटवर्क पर काम कर रहा है, लेकिन भारत ने चीन से बिलकुल जुदा रणनीति अपनाई है। भारत ने एक साथ तीन मोर्चो पर काम शुरू किया है। पहला, घरेलू 6जी नेटवर्क तैयार करना। दूसरा, दुनिया में 6जी पर हो रहे काम में भागीदारी रखना और तीसरा चुनिंदा देशों के साथ कॉमन नेटवर्किंग पर काम करना। बीते दिनों 24 देशों के ग्रुप में शामिल होने के पीछे भी भारत का यही मकसद रहा है।