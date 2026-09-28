अनोखा बाजार : पैदल आने वाला ग्राहक भूतल, घोड़ेवाला दूसरी और हाथी- ऊंट वाला तीसरी मंजिल से करता था शॉपिंग

सिरोंज बाजार | Credit- Patrika
विदिशा. जिले के सिरोंज नगर का मुख्य बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि नगर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और बीते समय की जीवंत कहानी है। कहा जाता है कि सदियों पूर्व ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस बाजार का निर्माण किया गया था। उस दौर में जब बड़े शहरों में बहुमंजिला दुकानों की कल्पना भी आधुनिकता का प्रतीक मानी जाती थी, सिरोंज के इस प्राचीन बाजार में तीन मंजिला दुकानों की अनूठी व्यवस्था देखने को मिलती थी। आज भी इन ऐतिहासिक दुकानों के अवशेष अतीत की भव्यता की झलक दिखाते हैं। हालांकि बदलते समय और आधुनिक निर्माण के बीच इस बाजार का स्वरूप अब काफी बदल गया है। लेकिन इनसे जुड़ी विरासत आज भी सिरोंज की पहचान को जीवंत बनाए हुए है।
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