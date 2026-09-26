Mushroom King : आसाम गए थे व्यापार करने, हुई अल्सर की बीमारी; जानिए कैसे राजस्थान का यह शख्स बना ‘मशरूम किंग’  

Mushroom King : ज्यादातर मारवाड़ी परिवारों की तरह राजस्थान के शेखवाटी अंचल का वह युवा कम उम्र में ही रोजगार के लिए आसाम चला गया। वह वहां परिवार के ट्रेडिंग संबंधी कारोबार में लग गया। लेकिन इसी दौरान उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख दिया। आज वह शख्स देश के गिने चुने मशरूम विशेषज्ञों में से एक है। यही नहीं उन्हें " मशरूम किंग " के नाम से जाना जाता है। आइए इस ​शख्सियत के बारे में विस्तार से जानते हैं।