सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के अफसरों के खिलाफ दी शिकायत, SHO और ACP पर लगाए गंभीर आरोप; FIR दर्ज करने की मांग

28 सितंबर को सौरभ भारद्वाज समेत AAP के कई नेता और कार्यकर्ता विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वे युवक की शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भारद्वाज और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति को संभालने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।