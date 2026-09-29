सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के अफसरों के खिलाफ दी शिकायत, SHO और ACP पर लगाए गंभीर आरोप; FIR दर्ज करने की मांग

दिल्ली पुलिस के अफसरों के खिलाफ AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने शिकायत दी। (फाइल फोटो-IANS)
Delhi Police News:आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के उपराज्यपाल को शिकायत भेजकर SHO घनश्याम किशोर, ACP निर्मल समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
सौरभ भारद्वाज ने अपनी शिकायत में पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने, सबूत मिटाने, महिलाओं को जबरन हिरासत में रखने, गला दबाने की कोशिश करने और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने जैसे आरोप लगाए हैं। फिलहाल ये सभी बातें भारद्वाज की शिकायत में कही गई हैं। इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी।
यह विवाद दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े एक मामले के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मारा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद AAP नेताओं ने मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग शुरू कर दी।
28 सितंबर को सौरभ भारद्वाज समेत AAP के कई नेता और कार्यकर्ता विकासपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वे युवक की शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भारद्वाज और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति को संभालने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।
इस मामले में दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उसे कुल पांच शिकायतें मिली थीं। इनमें उस युवक की शिकायत के अलावा PWD कर्मचारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी शामिल थीं। पुलिस ने बताया था कि उस समय किसी भी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई थी और सभी शिकायतों की जांच की जा रही थी।
अब सौरभ भारद्वाज की ओर से पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायत दिए जाने से मामला और बढ़ गया है। उन्होंने अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
दूसरी ओर, प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारने के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने AAP कार्यकर्ताओं पर अपने परिवार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है।
फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस पहले से मिली शिकायतों की जांच कर रही है। अब सौरभ भारद्वाज की नई शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है और जांच में क्या सामने आता है, इस पर नजर रहेगी।
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