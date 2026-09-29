ECINET पर फिर घमासान, सुरजेवाला ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल; मतदाता सूची को लेकर क्या है पूरा विवाद?

Election Commission ECINET: मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। अब चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस सिस्टम को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची से जुड़े काम एक जगह से ज्यादा नियंत्रित होने लगे हैं, जिसका असर स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और मतदाताओं पर पड़ सकता है।