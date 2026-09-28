थप्पड़ मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज की NCR

वीडियो सामने आने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने सफाई देते हुए अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया और AAP विधायक जरनैल सिंह पर आरोप लगाए। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि विधायक सड़क निर्माण ठेकेदार से कमीशन की मांग कर रहे थे और निरीक्षण के लिए बुलाए जाने पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ पहुंचे थे। मंत्री ने आरोप लगाया कि विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भी पैसों के लिए दबाव बनाया था, जिसे सरकार में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।