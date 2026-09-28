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थप्पड़ मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज की NCR

Parvesh Verma: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के मामले में PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने NCR दर्ज की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया था।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Sep 28, 2026

delhi minister Parvesh Verma

प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारा था (Photo-IANS)

Parvesh Verma Slap Case: दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस ने PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के एक दिन बाद सोमवार को पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज की। पुलिस को इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से कुल पांच शिकायतें मिली हैं।

सड़क के निरीक्षण के दौरान क्या हुआ?

यह घटना रविवार को तिलक नगर इलाके में सड़क के निरीक्षण के दौरान हुई। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क की गुणवत्ता का जायजा लेने पहुंचे थे। मौके पर स्थानीय AAP विधायक जरनैल सिंह और उनके समर्थक भी मौजूद थे।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रवेश वर्मा एक युवक का मोबाइल फोन जमीन पर गिराते और फिर उसे थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। घटना के तुरंत बाद वीडियो वायरल हो गया, जिससे दिल्ली की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान साहेब सिंह के तौर पर हुई है। साहेब सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्हें थप्पड़ मारा गया और बाद में धमकी दी गई।

AAP विधायक जरनैल सिंह ने क्या कहा?

AAP विधायक जरनैल सिंह ने दावा किया कि वह सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे। उनके अनुसार विवाद तब बढ़ा जब सड़क की सतह का एक हिस्सा हाथ से हटाने पर ढीला पाया गया। जरनैल सिंह ने दावा किया कि जब मंत्री प्रवेश वर्मा ने साहेब सिंह को थप्पड़ मारा, तब वह मौके पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि, घटना के बारे में दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग हैं और पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।

प्रवेश वर्मा ने भी दी है सफाई

वीडियो सामने आने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने सफाई देते हुए अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया और AAP विधायक जरनैल सिंह पर आरोप लगाए। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि विधायक सड़क निर्माण ठेकेदार से कमीशन की मांग कर रहे थे और निरीक्षण के लिए बुलाए जाने पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ पहुंचे थे। मंत्री ने आरोप लगाया कि विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भी पैसों के लिए दबाव बनाया था, जिसे सरकार में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दोनों पक्षों से आई थीं 5 शिकायतें

दिल्ली पुलिस को तिलक नगर की घटना को लेकर कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें एक शिकायत साहिब सिंह की ओर से, दो शिकायतें PWD अधिकारियों द्वारा आप विधायक जरनैल सिंह व उनके सहयोगियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की और दो शिकायतें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री के साथ दुर्व्यवहार को लेकर दी गई थीं। पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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Updated on:

28 Sept 2026 08:43 pm

Published on:

28 Sept 2026 08:43 pm

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