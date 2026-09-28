Supreme Court Collegium: तीन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को SC जज बनाने की सिफारिश, जानिए कौन-कौन नाम शामिल



जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और साल 1990 में अधिवक्ता के तौर पर नामांकन कराया। उन्होंने 1990 से 2000 तक पटना हाईकोर्ट में वकालत की। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की और वर्ष 2012 में इसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जस्टिस सिंह ने 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने 17 अप्रैल 2023 को इस पद की शपथ ली। बाद में उनका तबादला तेलंगाना हाईकोर्ट कर दिया गया, जहां उन्होंने 19 जुलाई 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।