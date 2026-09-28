दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर एक्शन प्लान, ‘नो PUCC-नो फ्यूल’ होगा और सख्त

Delhi Pollution Control Plan: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता, पीडब्लूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुए। बैठक में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस और कार्रवाई-आधारित योजना पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारियों को लेकर भी मंथन हुआ।