Jantar Mantar Protest: 2 अक्टूबर को सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की मिली अनुमति? दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार पद पर बने रहते हैं तो 2 अक्टूबर से मुंबई में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे।