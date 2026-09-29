IMK Terror Network: असम से बंगाल तक NIA का सबसे बड़ा वार! 16 ठिकानों पर छापे, खुलेंगे IMK के छिपे राज?

Assam NIA Raid: पूर्वोत्तर भारत में कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को असम, पश्चिम बंगाल और केरल में 16 ठिकानों पर तलाशी शुरू की। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एजेंसी पहले ही इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच का फोकस कथित तौर पर सीमा पार कनेक्शन, युवाओं के कट्टरपंथीकरण और डिजिटल माध्यमों से नेटवर्क विस्तार पर है।